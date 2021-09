Sehen Sie sich mit SB Plus alle X Bilder dieser Galerie an.

Vor dem Landgericht Mosbach wird ein Streit zwischen den Spielerberatern Karlheinz Förster und Murat Lokurlu verhandelt, in dem es auch um den früheren VfB-Stürmer Timo Werner geht. Der Fall wirft ein ungewohntes Schlaglicht auf eine Branche, in der die Millionengeschäfte am liebsten im Verborgen getätigt werden.