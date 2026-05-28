Die gesamte Region im Blick: Dauerausstellung im Lörracher Dreiländermuseum soll erneuert werden

Konzeptionell überzeugt die Dauerausstellung im Dreiländermuseum Lörrach noch immer. Aber: Sie ist in die Jahre gekommen. Nun hat das Museumsteam einen ambitionierten Plan.
Als die „ExpoTri-Rhena“ Anfang der Nullerjahre eröffnet wurde, war Jan Merk noch als externer Berater dabei. Nach Stationen in Mosbach und Müllheim kehrte der Historiker 2023 als Leiter des Dreiländermuseums nach Lörrach zurück. Im Jahr 2002 war die Ausstellung mit ihrem trinationalen Ansatz, ihren interaktiven Elementen und der zweisprachigen Präsentation der Objekte innovativ und modern. Für die grenzüberschreitende Perspektive gelte das nach wie vor, sagt Merk. Aber nicht für die Auswahl der Exponate und die Gestaltung.