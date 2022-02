1 Da sind sie, die Gelben Tonnen im Abfuhrbezirk der Firma Kaspar. Foto: Firma Kaspar.

Die Gelben Tonnen werden nach und nach in den Städten und Gemeinden des Schwarzwald-Baar-Kreises verteilt. Ab Montag, 14. Februar startet die zweite Ausrollung durch die Firma Kaspar.















Link kopiert

Schwarzwald-Baar-Kreis - Der Beschluss für die Einführung der Gelben Tonne in der Region fiel bereits im Dezember 2020 im Kreistag. Seit Anfang Februar werden die Gelben Tonnen im Schwarzwald-Baar-Kreis verteilt. Ab dem 14. Februar beginnt nun auch die Behälterverteilung im Abfuhrgebiet der Firma Kaspar.

Manche teilen sie sich

Die Gelben Tonnen sind Gemeinschaftsbehälter, so wie die Papiertonnen auch. Sie werden daher nicht grundsätzlich pro Haushalt verteilt. Vor allem in Wohnanlagen teilen sich mehrere Parteien womöglich einen Behälter – manchen allerdings stellt der Platzbedarf der neuen Behälter vor eine große Herausforderung. Die Verteilung hängt davon ab, wie viele Bewohner bei einer Adresse oder Wohneinheit gemeldet sind.

Die Gelben Tonnen werden nach und nach in den Städten und Gemeinden des Schwarzwald-Baar-Kreises verteilt. Die Behälter sind seitlich am Rumpf mit Adressetiketten versehen, so dass eine direkte Grundstückszuteilung ersichtlich ist.

Drei Fahrzeuge im Dauer-Einsatz

Aktuell verteilen drei Fahrzeuge täglich bis zu circa 800 Gelbe Tonnen des Typs Zwei-Rad-Behälter.

Die Verteilreihenfolge ist wie folgt geplant:

ab Montag, 14. Februar (Kalenderwoche 7): VS-Schwenningen Bezirke 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 und 12, Blumberg, Brigachtal, Hüfingen

ab Montag, 21. Februar (Kalenderwoche 8): VS-Schwenningen Bezirke 1, 2, 3 und 4 sowie Bezirk 13, Bräunlingen

ab Montag, 28. Februar (Kalenderwoche 9): Bad Dürrheim, Furtwangen, Gütenbach, VS-Villingen Bezirke 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31

ab Montag, 7. März (Kalenderwoche 10): Donaueschingen, Schonach, Schönwald, Triberg

Über die anschließende Verteilung in den weiteren Städten und Gemeinden des Landkreises wird zeitnah informiert.

Verformungen der Deckel legen sich nach einiger Zeit wieder

Es ist möglich, dass der Deckel der neuen Gelben Tonne nach der Auslieferung leicht verformt ist. Der Grund dafür ist der Herstellungs- und Lagerprozess der neuen Behälter. Die Gelben Tonnen werden im warmen Zustand nach der Herstellung gestapelt und gelagert. Wie der Hersteller der Gelben Tonnen mitteilt, legen sich die Verformungen nach einiger Zeit wieder und stellen keinen Defekt oder Mangel dar. Das Amt für Abfallwirtschaft empfiehlt, gegebenenfalls über mehrere Tage einen schweren Gegenstand auf den geschlossenen Deckel des neuen Behälters zu legen.

Vier-Rad-Containern für größere Wohnobjekte

Die Auslieferung von Vier-Rad-Containern für größere Wohnobjekte erfolgt zeitlich versetzt, also nicht zusammen mit der Verteilung der regulären Zwei-Rad-Behälter. Änderungswünsche und bisher eingegangene Zusatzbestellungen können erst nach der abgeschlossenen Grundverteilung, also im Rahmen der Nachverteilung berücksichtigt werden.

Vorhandene Restbestände an Gelben Säcken können bis zum 30. Juni als Beistellsack bei Mehrbedarf verwendet werden. Zudem können ganze Gelbe-Sack-Rollen, die noch unversehrt mit Banderole übrig sind, ab Februar auf den jeweiligen Wertstoffsammelstellen im Schwarzwald-Baar-Kreis abgegeben werden.

Volumen kann angepasst werden

Sollte sich nach der Erstverteilung der Gelben Tonnen im Rahmen der Abfuhr der folgenden Monate zeigen, dass das Behältervolumen regelmäßig nicht ausreicht, kann direkt bei den zuständigen Entsorgungsunternehmen, unter Angabe der betreffenden Gründe, ein zusätzlicher Behälter beantragt werden.

Verantwortlich für die Verteilung und Leerung der Gelben Tonnen sind die Entsorgerfirmen Kaspar und Remondis. Diese sind über eine kostenlose Hotline oder per Mail zu erreichen: Für Villingen-Schwenningen, Dauchingen, Niedereschach und Tuningen ist die Remondis Süd GmbH zuständig, Telefon 0800/1 22 32 55, E-Mail an gelbetonnebw028@remondis.de. Für alle anderen Städte und Gemeinden ist die Walter Kaspar GmbH & Co. KG zuständig, Telefon 0800/33 17 77, E-Mail an gelbetonne@Kaspar-Rohstoffe.de Allgemeine Infos zur Gelben Tonne gibt das Landratsamt im Internet.