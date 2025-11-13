„Die Geduld ist am Ende“: Radweg-Stillstand in Wolfach sorgt für Kritik

Der BUND Schiltach/Schenkenzell kritisiert den ausbleibenden Baustart für den neuen Radweg. „Die Geduld ist am Ende“, sagt der Vorsitzende.
In zwei Abschnitten soll der geplante neue Radweg von Wolfachs Stadtteil Halbmeil aus nach Schiltach führen. Hitzig wurde Ende 2024 insbesondere über die Anbindung des Wegs an Halbmeil per Bedarfsampel über die B294 diskutiert. Seither wurde es öffentlich ruhig um den Fortgang des Projekts, das aus einem Bundesförderprogramm finanziert wird. Für den BUND Schiltach/ Schenkenzell zu ruhig.