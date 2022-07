1 Dem Nachwuchs von Borussia Mönchengladbach ist im Neckartal einiges zuzutrauen. Foto: Borussia Mönchengladbach

Es geht weiter: Nach 2019 und der langen Corona-Pause kann das hochklassige Oberndorfer U19-Turnier endlich wieder stattfinden. Mit dabei vom 29. bis 31. Juli: der Nachwuchs von Borussia Mönchengladbach.















Bereits vor der Pandemiezeit standen die Oberndorfer mit der Borussia wegen einer erneuten Teilnahme in Kontakt, schließlich gibt es auch in und um Oberndorf viele Anhänger der Fohlen und die letzte Teilnahme liegt auch schon neun Jahre zurück. Mit dem U19-Trainer der letzten drei Jahre, Sascha Eickel, war man sich dann auch schnell einig, dass die Fohlen wieder in Oberndorf spielen wollen.

Uli Sude Stammgast

Trainer der Mannschaft aus 2013 war der ehemalige Profi Horst Steffen. Bekannteste Spieler aus diesem Team waren Sinan Kurt, der als Jugendspieler bereits für eine Millionenablöse zu Bayern München wechselte, sowie Mo Dahoud, der heute deutscher Nationalspieler und ein wichtiger Akteur bei Borussia Dortmund ist. In früheren Jahren war die Borussia mit Trainer Uli Sude einmal in vier aufeinanderfolgenden Turnieren in Oberndorf, in denen man auch einmal ins Endspiel einzog.

Max Eberl war Jugendleiter

Dort war man dann nach Elfmeterschießen Newcastle United unterlegen, stellte aber den besten Turnierspieler mit Marco Marin, dem damals schon anzusehen war, dass er vor einer großen Karriere stehen könnte. Jugendleiter waren seinerzeit zunächst noch Max Eberl und anschließend Roland Virkus – der heutige Manager der Borussia.

Schwierige Saison

In der Zwischenzeit ist in Mönchengladbach viel passiert. Der Verein hat einiges investiert und auch in der Bundesliga für viel Furore gesorgt. Drei Champions-League-Teilnahmen und weitere Teilnahmen an der Europaleague zeugen von dem Erfolg. Zuletzt verlor man aber in der Bundesliga etwas an Boden und einige Wechsel im Spieler-, Trainer- und Managementbereich waren die Folge.

Sebastian König übernimmt

So ist nun auch aktuell Sascha Eickel in anderer Funktion im Jugendbereich verantwortlich. Ihm folgte mit Sebastian König ein neuer erfahrener Jugendtrainer. So war König zuletzt Jugendkoodinator und U19-Trainer bei Energie Cottbus. Obwohl der ehemalige Erstligist mittlerweile nur noch viertklassig ist, schaffte es König mit seinem Team in der U19-Bundesliga Nord Zweiter hinter Hertha BSC Berlin zu werden.

VfB Stuttgart ein Gegner

König steht bei den Fohlen Alessandro Riedle (der Sohn von Karl-Heinz Riedle) als Co-Trainer zur Seite. Beide wollen in dieser Saison mit dem Grundgerüst der letztjährigen U17-Mannschaft erfolgreich arbeiten. Die U17 stand in der abgelaufenen Bundesliga West lange auf dem ersten Platz, ehe sie kurz vor Saisonende noch vom dann siegreichen Deutschen U17-Meister FC Schalke 04 abgefangen wurde. König selbst gab folgendes Statement ab: "Wir freuen uns sehr, dass wir mit der U19 von Borussia Mönchengladbach an diesem renommierten Turnier in Oberndorf teilnehmen und uns somit mit Top-Mannschaften aus der ganzen Welt messen dürfen. Diese Erfahrung wird für alle Spieler sehr wichtig sein, um sich weiterzuentwickeln."

Gladbach spielt in einer Gruppe mit Palmeiras, dem VfB Stuttgart und dem Hamburger SV. Hier wird es sicher sehr spannend, wer den Einzug in die Halbfinals schafft.