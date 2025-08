Neben dem Kampf um Titel und Medaillen ging es dabei auch um die letzten Tickets zur Leichtathletik-WM, die vom 13. bis 20. September in Tokio stattfinden wird.

Elena Burkard von der LG farbtex Nordschwarzwald, die bereits am Freitag Silber über 5000m geholt hatte, und somit aufgrund ihrer guten Ausgangslage in der Weltrangliste auf einen WM-Start hoffen darf, startete zudem über die 1500m.

Taktisch kluges Rennen

Mit einem taktisch klug gestalteten Vorlauf qualifizierte sich Burkard sicher für das Finale der besten Zwölf am Sonntag. Dort allerdings waren die 1500m-Spelzialistinnen einen Tick stärker, und so blieb der schnellen Frau aus Dietersweiler nach einem sehr taktischen Lauf und schneller letzter Runde nach 4:27,69 Minuten wie bereits im Vorjahr nur der undankbare vierte Platz.

Burkard zieht ein Fazit

Allerdings hielt Burkard Vorjahressiegerin Vera Coutellier aus Köln als Fünfte in Schach. Den Sieg sicherte sich die 20-Jährige Jolanda Kallabis (FT 1844 Freiburg) in 4:25,90 Minuten. Kallabis’ Eltern, der aus Oberndorf stammende Ex-Europameister Damian Kallabis und Mutter Nina aus Königsfeld, trugen beide früher selbst das Trikot der LG farbtex Nordschwarzwald.

„Es war ein erfolgreiches Wochenende und eine echt coole Veranstaltung in Dresden. Ich habe das Beste rausgeholt, und hoffe nun sehr, dass es für die WM in Tokio reicht. Die Bundestrainer sind alle sehr zuversichtlich beziehungsweise sogar sicher, dass ich über meine Punkte in der Weltrangliste den Sprung ins WM-Team schaffe. Nächste Woche geht es schon zur Vorbereitung nach St Moritz. Ich kann es noch gar nicht richtig glauben, und sehne den Moment herbei, wenn ich endlich Sicherheit habe. Auf jeden Fall habe ich voll Lust, endlich mal wieder einen harten Trainingsblock zu absolvieren,“ so Burkard im Nachgang zur DM.

So lief’s bei Karl Löbe

Burkards Teamkollege Karl Löbe startete ebenfalls über die 1500m bei den Männern. Nachdem es im deutlich langsameren ersten Vorlauf zu einigen Rangeleien gekommen war, verpasste Löbe den Finaleinzug als Vorlauf-Zehnter um knappe zwei Sekunden.

Fürs Finale reicht’s

Ganz große Hoffnungen auf Edelmetall ruhten auch auf Hürdensprinterin Rosina Schneider vom TV Sulz. Nach ihren beiden kräftezehrenden internationalen Auftritten bei der U23-EM und den World Games der Studierenden im Juli zeigten sich bei der Wiesenstetterin doch einige Ermüdungserscheiungen.

Nur mit Mühe schaffte die bis zum Wochenende Zweite der Deutschen Bestenliste den Einzug ins Finale der besten Acht. Dort war dann allerdings vollends die Luft raus, und die Mitfavoritin musste sich mit Rang sieben nach 13,34 Sekunden zufriedengeben.