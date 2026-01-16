Die Fasnet naht: Rottweil sucht zum 25. Mal die besten Nachwuchsklepfer

KiJU, Narrenzunft und Schuhmachermeister Auch laden zum großen Klepferwettbewerb ein. Jetzt ist Anmeldestart.
Das Kinder- und Jugendreferat der Stadt Rottweil und Schuhmachermeister Karl-Heinz und Bettina Auch laden in Kooperation mit der Narrenzunft Rottweil alle Kinder und Jugendliche im Alter von sechs bis 15 Jahren zum 25. Klepferwettbewerb am Samstag, 7. Februar, in der Innenstadt ein. Die Anmeldung kann bis Freitag, 6. Februar, im KiJu-Büro und bei Schuhmachermeister Karl-Heinz Auch zu den jeweiligen Öffnungszeiten abgegeben werden. Die Teilnahmeplätze sind begrenzt.