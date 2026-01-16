Die Fasnet naht: Rottweil sucht zum 25. Mal die besten Nachwuchsklepfer

Das Kinder- und Jugendreferat der Stadt Rottweil und Schuhmachermeister Karl-Heinz und Bettina Auch laden in Kooperation mit der Narrenzunft Rottweil alle Kinder und Jugendliche im Alter von sechs bis 15 Jahren zum 25. Klepferwettbewerb am Samstag, 7. Februar, in der Innenstadt ein. Die Anmeldung kann bis Freitag, 6. Februar, im KiJu-Büro und bei Schuhmachermeister Karl-Heinz Auch zu den jeweiligen Öffnungszeiten abgegeben werden. Die Teilnahmeplätze sind begrenzt.

Seit dem Abstauben an Dreikönig wird in Rottweil wieder fleißig das Klepfen geübt. Zischende Peitschenschläge hallen durch Gassen und Straßen in der ganzen Stadt. Nun können sich die Nachwuchsklepfer – aufgeteilt in vier Altersgruppen – an fünf unterschiedlichen Stationen miteinander messen. Los geht es am Samstag, 7. Februar, um 14 Uhr in der Oberen Hauptstraße vor dem Alten Rathaus.

Vielseitiges Können gefragt

Aufgaben des Wettbewerbes erfordern ein vielseitiges Können: Bei den ersten beiden Stationen, „Feder abschlagen“ und „laut, lauter, am lautesten“ wird Treffsicherheit und Lautstärke gemessen. An zwei weiteren Stationen fragen Bettina und Karl-Heinz Auch das Wissen rund um die Goaßl und die Rottweiler Rössle ab. Zum Schluss folgt das „freie Klepfen“, bei der die Jury, bestehend aus unter anderem Original-Rössle-Treibern, die Ausdauer und den Stil bewertet. Im Anschluss prämiert der Narrenmeister Christoph Bechtold von der Narrenzunft Rottweil die Gewinner des Klepferwettbewerbs vor dem Alten Rathaus.

Plätze sind begehrt

Anmeldungen werden bis Freitag, 6. Februar (mit Einverständniserklärung einer erziehungsberechtigten Person) im KiJu-Büro im Kapuziner (Neutorstraße 6) und beim Schuhmachermeister Karl-Heinz Auch (Bruderschaftsgasse 11) zu den jeweiligen Öffnungszeiten entgegengenommen. Das Anmeldeformular steht zum Download unter www.klepferwettbewerb.de zur Verfügung und liegt auch im KiJu-Büro sowie bei Schuhmachermeister Auch aus. Die Anmeldung ist kostenfrei. Bei Abgabe der Anmeldung erhält man eine Anmeldebestätigungskarte. Die Teilnahmeplätze sind begrenzt. Die Platzvergabe erfolgt nach Reihenfolge des Eingangs der Anmeldungen.

Zuschauer sind willkommen, um die jungen Klepfer kräftig zu unterstützen. Die Klassen 4a und 4b der Eichendorff-Schule Rottweil bieten während dem Wettbewerb Getränke und kleine Leckereien an. Weitere Infos unter Telefon 0741/49 43 53 und auf www.klepferwettbewerb.de.