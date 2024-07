„Die Fallers“- Schauspieler: Martin Wangler macht in Hechingen-Schlatt auf Landwirte aufmerksam

Martin Wangler macht in Hechingen-Schlatt auf Landwirte aufmerksam

7 Martin Wangler alias „Fidelius Waldvogel“ machte im Rahmen der „Von Daheim-Tour“ auch in Hechingen-Schlatt Station. Foto: Breisinger

Martin Wangler alias „Fidelius Waldvogel“, bekannt aus der SWR-Kultserie „Die Fallers“, hat am Freitagabend in Schlatt Station gemacht. Der Grund: Im Rahmen der „Von Daheim-Tour“ wollte Wangler auf die heimische Landwirtschaft aufmerksam machen.









Im Rahmen der „Von Daheim-Tour“ in Zusammenarbeit und mit Unterstützung des Ministeriums für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz hat Kabarettist und Schauspieler Martin Wangler alias „Fidelius Waldvogel“, der Botschafter dieser Kampagne ist, Station in Schlatt gemacht. Denn: Wangler, bekannt in seiner Rolle des „Bernd Clemens“ aus der SWR-Kultserie „Die Fallers“, ist seit dem Jahr 2021 auch Regionalbotschafter des Landes Baden-Württemberg.