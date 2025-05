Die Erwartungen sind groß: Das Lahrer Haus des Jugendrechts hat den Betrieb aufgenommen

Lahrerin hat seltenen Nebenjob Babys und Bäuche vor der Kameralinse

In ihrem Fotostudio „Herzensbilder“ in Lahr fotografiert Cindy Kaczmarczyk Schwangere, Neugeborene, Kinder und Familien. Im Gespräch mit unserer Redaktion verrät die 45-Jährige, wie sie zur Fotografie fand und was bei den Shootings besonders wichtig ist.