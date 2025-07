In Brombach sind am Freitagnachmittag Stolpersteine verlegt worden - zur Erinnerung an die beiden Liebenden Pauline Kropf und Stanislaw Zasada..

Ihre gewaltsam beendete Liaison hat als Roman von Rolf Hochhuth viel Aufmerksamkeit auf sich gezogen.

„Eine Liebe in Deutschland“ handelt von der Betreiberin eines Dorfladens aus Brombach und einem polnischen Kriegsgefangenen, der ihr ab und zu aushalf. Pauline Kropf, geborene Hornberger, und Stanislaw Zasada waren sich zur falschen Zeit nähergekommen. Während der NS-Herrschaft galt ihre Liebe als „Rassenschande“. Wie so viele wurden sie denunziert und verhaftet, ermordet und verschleppt.

Am Freitag wurden zur Erinnerung an die beiden Liebenden vor dem ehemaligen Wohnhaus von Pauline Kropf zwei Stolpersteine verlegt – die ersten im Ortsteil Brombach.

Gerd Wernthalers Idee

Eine Idee, die noch auf den verstorbenen Gemeinderat Gerd Wernthaler zurückgeht. Seine Familie war bei der Gedenkfeier vor dem Brombacher Schlössli ebenso anwesend wie der Antragsteller Thomas Quartier und viele Persönlichkeiten aus dem öffentlichen Leben. Nicht zuletzt waren auch die Neunt- und Zehntklässler der Hellbergschule vor Ort, die sich intensiv mit dem Thema auseinandergesetzt hatten und im Anschluss zu einem Umtrunk in die Aula einluden, wo eine Präsentation zum Thema vorbereitet war.

Zunächst wandte sich der SPD-Landtagsabgeordnete Jonas Hoffmann an die zahlreichen Teilnehmer. Er berichtete, wie er von seiner Mutter bereits in jungen Jahren auf das Buch von Hochhuth hingewiesen wurde, das ihn tief bewegt hatte. Die verlegten Stolpersteine, so Hoffmann, sollen im wahrsten Sinne des Wortes dafür sorgen, dass noch viele Menschen über das Schicksal der beiden „stolpern“ werden.

Demokratie verteidigen

„Es hätte eine schöne Liebesgeschichte werden können“, wandte sich Oberbürgermeister Jörg Lutz an die Versammlung. Stattdessen wurde Stanislaw Zasada am 16. Oktober 1941 in einem Steinbruch bei Brombach hingerichtet. Pauline Kropf kam zunächst ins KZ Ravensbrück, wurde später freigelassen, kehrte aber nie wieder nach Brombach zurück.

Lutz erklärte dies mit Demütigungen, die sie aus der Dorfgemeinschaft heraus erleiden musste. „Demokratie und Menschenrechte gehören zusammen und müssen verteidigt werden“, betonte er.

Sechs Monate durfte sich das auseinandergerissene, inhaftierte Liebespaar noch Hoffnung machen, dass Zasada als „eindeutschungsfähig“ eingestuft wird und „nur“ in KZ-Haft kommt. Doch es kam anders. Zwei seiner Landsleute wurden dazu gezwungen, die Hinrichtung auszuführen, wie Jürgen Krause in seiner historischen Einordnung berichtete. Danach wurden mehr als 200 polnische Zwangsarbeiter als Warnung am Galgen vorbeigeführt. Ein inszenierter Staatsakt, zu dem sogar Nazi-Größen aus Karlsruhe angereist seien.

Dem jungen Polen sei auch eine letzte Ruhestätte verwehrt worden. Sein Leichnam wurde nach Freiburg ins anatomische Institut überführt. Pauline Kropf lebte bis 1991. „Ein Regime, das Liebe auf solche Weise ahndet, muss im Gedächtnis bleiben“, lobte Krause das würdige Andenken an die beiden.

Der Spielfilm

Der deutsch-französische Spielfilm „Eine Liebe in Deutschland“ (1983) des polnischen Regisseurs Andrzej Wajda wird heute, Samstag, 20 Uhr, im Free Cinema in Lörrach gezeigt.