1 Die Vorgespräche verliefen unkompliziert: Ortsvorsteher Karl Lang (von links), Projektleiterin Daniela Schweikardt, Regine Gelbke und Bürgermeister Volker Schuler beim Ortstermin. Foto: Gemeinde Ebhausen

Regine Gelbke will im nächsten Sommer eine Hausarztpraxis in Rotfelden eröffnen – die erste überhaupt im Ebhauser Teilort.















Ebhausen-Rotfelden - Die medizinische Versorgung in der Region ist teilweise sehr angespannt. Gerade im ländlichen Raum ist die ärztliche Versorgung unterdurchschnittlich, so auch in Ebhausen. Umso mehr freue es die Gemeinde Ebhausen, das sich mit Regine Gelbke eine Hausärztin in Rotfelden ansiedeln möchte, teilt Bürgermeister Volker Schuler mit.

Damit bestünde neben der Praxis von Hans Jörg Rühle in EbhauMsen eine weitere Hausärztestelle in der Gemeinde, welche auch dringend benötigt werde. Mit Regine Gelbke komme eine kompetente und qualifizierte Ärztin nach Rotfelden. Sie habe sich den Standort bewusst ausgesucht und werde natürlich nicht nur allein für die Rotfelder zur Verfügung stehen, sondern auch Patienten aus umliegenden Orten behandeln.

Standort ist die ehemalige neuapostolische Kirche

Der Kontakt zu Regine Gelbke sei schon vor einigen Monaten zustande gekommen, so Schuler weiter. In etlichen Gesprächen seien mögliche Gebäude und Standorte für die Praxis in Rotfelden geprüft worden. Letztendlich sei die eindeutige Wahl auf das Gebäude der ehemaligen neuapostolischen Kirche gefallen, welches sich im Eigentum der Gemeinde befinde. Dieses sei unter anderem für eine projektierte Nutzungsoption als Trias-Museum oder auch als Tagespflegeeinrichtung ins Auge gefasst worden.

Unkomplizierte Vorgespräche

Gemeinderat und Ortschaftsrat hätten sich schnell geeinigt, das Gebäude für eine Arztpraxis zur Verfügung zu stellen und entsprechend umzubauen. Die Gespräche mit Regine Gelbke seien sehr unproblematisch verlaufen, dafür gebühre ihr besonderer Dank, betont der Bürgermeister. Die notwendigen Schritte mit der kassenärztlichen Vereinigung habe sie selbst erfolgreich geklärt.

Eröffnung im kommenden Sommer

Wegen der notwendigen Umbaumaßnahmen soll die Praxis am 1. August kommenden Jahres eröffnet werden. Sowohl Regine Gelbke als auch die Gemeinde seien schon voll freudiger Erwartung. Bürgermeister Schuler dankt ausdrücklich Gemeinderat und Ortschaftsrat für die Unterstützung. Für die Bevölkerung ist diese Praxis eine deutliche Verbesserung der medizinischen Versorgung von Ebhausen und eine Bereicherung für die Infrastruktur der Region. Rotfelden bekomme damit erstmals überhaupt in seiner Geschichte einen Hausarztsitz.