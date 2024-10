Auf einem Parkplatz in Bad Wildbad sind am vergangen Freitag fünf Fahrzeuge beschädigt worden. Der Sachschaden liegt bei 4000 Euro. Die Polizei ermittelt und sucht Zeugen.

Nachdem mehrere Fahrzeuge in Bad Wildbad beschädigt wurden, hat das Polizeirevier Calw Ermittlungen aufgenommen.

Auf einem Parkplatz in der Heermannsstraße wurden am vergangenen Freitag zwischen 17.10 Uhr und 19 Uhr nach Angaben der Polizei fünf Autos beschädigt. Dabei schlugen die Täter in fast allen Fällen mit einem metallischen Gegenstand die Fahrzeugscheiben ein und zerkratzten den Lack.

Der entstandene Sachschaden beläuft sich schätzungsweise auf etwa 4000 Euro.

Zeugen und Hinweisgeber sowie etwaige weitere Geschädigte werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Calw unter der Rufnummer 07051/1613511 in Verbindung zu setzen.