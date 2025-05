26-Jähriger stirbt bei Arbeitsunfall in Offenburg

1 Der Arbeiter wurde von einem Radlader erfasst und geriet unter das Fahrzeug. Foto: Karmann

Der Mann war noch am Unfallort seinen schweren Verletzungen erlegen. Ein Gutachter befasst sich nun mit der Rekonstruktion des Geschehens.









Ein Arbeiter ist am Montagnachmittag nach einem Arbeitsunfall auf einer Baustelle in der Kreuzwegstraße ums Leben gekommen. Darüber informiert die Polizei in einer Mitteilung.