Die Ergebnisse stimmen wieder: TSG Balingen erneut mit starker Mentalität

1 Mirhan Inan kam am Samstag erstmals in der Oberliga für die TSG Balingen zum Einsatz. Foto: Kara

Der Balinger Erfolg gegen Bietigheim-Bissingen war knapp, aber auch hochverdient, da waren sich alle Beteiligten nach der Partie einig. Die Isik-Elf wird auf jeden Fall als Tabellenzweiter überwintern.









Link kopiert



Beim Gastspiel in Zuzenhausen sicherte man sich in der 95. Minute noch das 2:2-Unentschieden, das Aufeinandertreffen mit Calcio Echterdingen wurde in der 87. Minute entschieden und am Samstag fiel der entscheidende Treffer für die TSG Balingen in der 78. Minute. Die Eyachstädter beweisen in den letzten Wochen wieder eindrucksvoll, dass die Mannschaft bis zum Schluss an sich glaubt.