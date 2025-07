Die Spannung steigt – in Schönwald läuft eine spektakuläre Wette.

Am Samstag, 19. Juli, feiert der DRK-Ortsverein Schönwald sein beliebtes Familienfest. Für das Jubiläumsjahr „750 Jahre Schönwald“ haben sich die Verantwortlichen dazu etwas Besonderes einfallen lassen: „Schafft es Schönwald, eine Wimpelkette mit 750 Wimpeln zu gestalten?“

Dass Schönwald seine Dorfwette gewinnen kann, dabei können jetzt alle Bürger mithelfen. Denn klar ist: Nur gemeinsam ist man stark und wird in diesem Fall zum Wettsieger.

So kann man mitmachen

Es gibt eine Vorlage, die man sich entweder auf der Homepage des Ortsvereins herunterladen oder an verschiedenen Stellen in Schönwald kostenlos abholen kann. Diese sollte dann nett gestaltet, ausgeschnitten und bei einer der Abholstellen oder direkt beim Familienfest abgegeben werden.

„Bei der Gestaltung gibt es keine Vorgaben. Ein schönes Muster, ein Bild, ein netter Spruch oder ein Wunsch sind denkbar“, verrät der Vorsitzende Harald Hafner. Jeder Wimpel muss individuell gestaltet werden. Kopien oder sind leere Wimpel gelten nicht. Pro Person werden lediglich zwei Wimpel angenommen. „Es können aber gerne alle Familienmitglieder von ganz klein bis groß mitmachen“, erklärte er.

Erhältlich sind die Vorlagen bei folgenden Stellen (wo sie auch wieder abgegeben werden können: Bei der Tourist-Information Schönwald im Rathaus, im Kinder- und Familienzentrum St. Antonius, bei Renates Lädele oder in der Richard-Dorer-Schule. „Natürlich freuen wir uns ganz besonders, wenn die Wimpel am Fest persönlich vorbeigebracht werden“, strahlt der Vorsitzende.

Die heimlichen Gewinner

Wenn es gelingt, dass beim Familienfest am 19. Juli insgesamt 750 Wimpel zusammenkommen, bekommt das Kinder- und Familienzentrum St. Antonius eine Spende – und der komplette Vorstand des DRK Ortsvereins Schönwald erhält eine kalte Dusche von der Feuerwehr Schönwald. „Dies wird gefilmt und das Video über unsere Internetseite und unsere Social-Media-Kanäle verteilt, so dass es sich jeder anschauen kann“, so Hafner.