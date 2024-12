Die Bundestagswahl geht vor: Auch Seelbach sagt seinen Narrenumzug ab

1 Schlechte Nachrichten für Hexen und Eulen: Im kommenden Jahr wird es keinen Fasentumzug in Seelbach geben. Foto:

Die Narren wollten am 23. Februar durch die Gemeinde ziehen – doch an dem Tag wird der neue Bundestag gewählt. Straßenfasent und die Wahl vertragen sich nicht, ist man bei der Gemeindeverwaltung und der Eulenzunft überzeugt.









Man habe alle rechtlichen und organisatorischen Aspekte intensiv geprüft, aber keine andere Lösung gesehen, teilten die Seelbacher Verwaltung und die Zunft am Freitagmittag mit. „Trotz großer Anstrengungen“ und der geplanten Verlegung des Wahllokals vom Bürgerhaus in die Mensa des Bildungszentrums könne man den rechtssichere Ablauf der Wahl am 23. Februar nicht garantieren. Deshalb die Absage.