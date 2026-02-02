Die Bundespolizei sucht Zeugen: Verdächtiger festgenommen nach Vorfall im Zug nach Müllheim

1 Die Bundespolizei sucht Zeugen nach einem Vorfall in einem Zug, der Richtung Müllheim unterwegs war (Symbolfoto). Foto: Silas Stein/dpa Ein Tatverdächtiger, der einen Mann am Müllheimer Bahnhof verletzt haben soll, soll auch eine Frau im Zug belästigt haben.







Nach einer Körperverletzung am Bahnhof Müllheim ist ein Tatverdächtiger festgenommen worden. Nun werden Zeugen gesucht. Im Rahmen der Ermittlungen wurde festgestellt, dass der Geschädigte angab, am Freitag, 30. Januar, gegen 0.45 Uhr mit dem RB 27 von Freiburg nach Müllheim gefahren zu sein, heißt es in einer Mitteilung der Polizei. Er sei im gleichen Zug wie der Tatverdächtige gefahren und habe beobachten können, wie dieser eine junge Frau verbal belästigt haben soll.