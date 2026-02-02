Die Bundespolizei sucht Zeugen: Verdächtiger festgenommen nach Vorfall im Zug nach Müllheim
Die Bundespolizei sucht Zeugen nach einem Vorfall in einem Zug, der Richtung Müllheim unterwegs war (Symbolfoto). Foto: Silas Stein/dpa

Ein Tatverdächtiger, der einen Mann am Müllheimer Bahnhof verletzt haben soll, soll auch eine Frau im Zug belästigt haben.

Nach einer Körperverletzung am Bahnhof Müllheim ist ein Tatverdächtiger festgenommen worden. Nun werden Zeugen gesucht. Im Rahmen der Ermittlungen wurde festgestellt, dass der Geschädigte angab, am Freitag, 30. Januar, gegen 0.45 Uhr mit dem RB 27 von Freiburg nach Müllheim gefahren zu sein, heißt es in einer Mitteilung der Polizei. Er sei im gleichen Zug wie der Tatverdächtige gefahren und habe beobachten können, wie dieser eine junge Frau verbal belästigt haben soll.

 

Als der Geschädigte die Frau ansprach, um sicher zu gehen, dass sie in Sicherheit ist, soll er von dem Tatverdächtigen beleidigt worden sein. Die Bundespolizei sucht Zeugen des Vorfalls. Insbesondere die junge Frau, die von dem Tatverdächtigen belästigt worden sein soll, wird gebeten, sich zu melden, heißt es in der Mitteilung.

Zeugen sollen sich melden

Personen, die den Vorfall beobachtet haben und über diesen berichten können sowie Bilder oder Videoaufnahmen von dem Geschehen gefertigt haben, werden ebenfalls gebeten, sich mit der Bundespolizei unter Tel. 07628/80590 in Verbindung zu setzen.

 