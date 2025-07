1 Die Bundespolizei hat bei der Kontrolle am Autobahn-Grenzübergang Neuenburg einen verbotenen Gegenstand sichergestellt. (Symbolfoto) Foto: Maximilian Müller Die Polizei stellte bei einer Kontrolle bei Neuenburg nahe der französischen Grenze fest, dass jemand einen verbotenen Gegenstand in der Fahrertür mitgeführt hatte.







Die Bundespolizei hat an der französischen Grenze bei Neuenburg am Rhein einen Teleskopschlagstock sichergestellt, heißt es in einer Mitteilung.