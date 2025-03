106 Impressionen vom Umzug in Geislingen Foto: Volker Schweizer

In Geislingen zogen 66 Gruppen und mehr als 1500 Teilnehmern zahlreiche Besucher an. Kreative Kostüme und strahlender Sonnenschein prägten den großen Umzug.









66 Gruppen und mehr als 1500 Teilnehmer: Der Umzug in der Sonnenstadt hat am Fasnetssamstag wohl alle Rekorde gebrochen. Was dabei an Kreativität aufgeboten wurde, ist nicht zu toppen.