1 In chilliger Atmosphäre genossen die Besucher die Musik der „Biermösls“ und ihr Picknick. Foto: Kornfeld

Der Auftritt der „Biermösls“ im Wolfacher Schlosshof war rundum gelungen. Die Combo unterhielt bestens mit Stücken aus 40 Jahren Bandgeschichte und die Zuhörer genossen ihr mitgebrachtes Picknick.









Glück mit dem Wetter hatte der Verein Kultur im Schloss am Mittwoch, zum ersten Mal in dieser Saison musste die Veranstaltung „Mittwochs im...“ nicht in die Halle verlegt werden. Die „Biermösls“ traten vor einem dementsprechend gut gelaunten Publikum im Wolfacher Schlosshof auf.