Hitzegedämpft war der Einstieg in das zwölfte Dorffest In Hardt trotz erfrischendem Fassanstich und hoher Fontäne der Feuerwehr.

Schnell floss das Festbier nach dem Anstich durch Bürgermeister Michael Moosmann und dazu schoss die Fontäne der Löschfahrzeuge aus Lauterbach und Hardt hoch über die Häuser in der Dorfmitte.

Begrenzt gab es Abkühlung für ein paar wunderfitzige kleinere Jungs durch die Handspritze und für größere vom Fassanstich.

Nach der Begrüßung der Gäste aus der französischen Partnergemeinde Vandoncourt machten sich Gemeinderäte und einige Vereinsvertreter auf die Rundtour in Zelte und an Hütten der beteiligten Vereine. Für sie entfielen die Umlagen durch viele Sponsoren aus dem Gewerbe im Ort.

Französische Käseteller

Beim Bauernverein gab es erste Proben der französischen Käseteller und gegenüber beim MC hieß es „Gib Vollgas“ am elektronischen Sandsack mit beachtlichen Kraftwerten auf dem Display.

Viele kommen erst später

Die Kegel fielen auf der Bahn bei Lichtblicke und beim Handharmonikaclub war kurzfristig der schattige Pilswagen umlagert. Aber viele Gäste im Dorf hatten ihren Festbesuch in die späteren Stunden verschoben.

Fleißige Handwerker

Dagegen waren auf der Bühne im Dorf fleißige Handwerker mit den Kindern aus dem Kindergarten zu sehen und zu hören, die sich für den Einsatz beim Umbau bedankten. Bei der Puppenbühne musste Seppl von den aufgeweckten Kindern lautstark aus dem Mittagsschlaf geweckt werden.

Lichtshow in der Schule

In der verdunkelten Pausenhalle bei der Schule zog eine Lightshow mit move it, in die Kinderdisco der Wagenbauer. Ihre Eltern schüttelten die Knochen zu Heroes bei den „Boneshakers“ vor der Bühne.

Bei den Ständen gestärkt

Viele ließen sich aber anlocken von Pizza bei der Feuerwehr, Ringerkebab bei den Athleten oder Spare Rips vom Grill der Handharmonikas. Gestärkt kam dann der Einsatz zu „Break Free“ von Queen oder der Blick ins Auge des Tigers. Ein paar Stunden später ließ dann die Trachtentanzgruppe die Röcke fliegen zu Ländlern oder der Schwarzwaldmarie unter dem Beifall der zahlreichen Besucher vor der Hardter Dorffest-Bühne.

Gleich danach erfreute sie das rosarote Ballett der Katzenzunft mit fast Steps.

Verrückte Finger lenkten die Dudelsäcke der Caverhill Guardians, bevor sich die Little Ones „Ab in den Süden, der Sonne entgegen“ verabschiedeten.