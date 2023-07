Die Sommerferien stehen bereits vor der Tür. Und für den Fall, dass das Buchregal im Kinderzimmer bereits leergelesen ist, hat die Redaktion einige Lesetipps gesammelt. Für alle Bücherratten und solche, die es noch werden wollen, ist etwas dabei. Zauberhafte Geschichten um Liebe, Mut, magische Orte und auch richtig viel Quatsch lassen die Ferientage im Nu verfliegen.

Die freche Katze Pipa in „Wild sein wie ein Wildschwein“ will unbedingt mit Wildschweinen herumtollen, das gemütliche Murmeltier Lotta in „Lotta hat heute keine Lust“, fragt sich, ob sie etwas vergessen hat. Die größeren Kinder dürfen sich auf ungewöhnliche Erzählungen freuen, wie „Die Schule der kleinen Götter“, wo der Sohn des Hades auch in die Schule gehen will. Und überraschende Entdeckungen finden sich ebenfalls in der Liste: Ein Kochbuchautor hat ein Kinderbuch geschrieben. Jamie Oliver, der selbst unter einer Lese-Rechtschreibschwäche litt, will mit seinem Buch „Billy und der geheimnisvolle Riese“ Kindern Mut machen. Eine tolle Idee!