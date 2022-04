3 Die Zavelsteiner Krokusblüte ist nicht nur wild, sondern auch wild-romantisch und lädt zum Wandern und Staunen ein. Foto: Fritsch

Calw - Ein besonderes erstes Date, ein romantischer Spaziergang im Blütenmeer oder ein schöner Abend zu zweit: Es ist wichtig, sich als Paar immer wieder bewusst Zeit füreinander zu nehmen. Wir haben für euch die romantischsten Orte im Landkreis Calw zusammengetragen.

Auf den Spuren der Mönche im Kloster Hirsau

Während vom Kloster Hirsau größtenteils nur noch Ruinen übrig sind, soll die Liebe beim Spaziergang durch die altehrwürdigen Gemäuer neu aufblühen, zum Beispiel bei gemeinsamer Stille in der Klosterkirche oder einem leckeren Tee im Klosterkaffee. Im 11. Jahrhundert war Hirsau eines der Zentren Deutschlands – in geistiger und politischer Hinsicht. Später bauten die Herzöge von Württemberg noch ein Jagdschloss daneben. Bei einer spannenden Klosterführung kann man Vieles über die damalige Zeit erfahren und im Klostermuseum nebenan noch tiefer eintauchen in das Mönchsleben und die baulichen Wandlungen, die das Kloster durchlaufen hat. Im Sommer treten im Klosterhof immer wieder Musiker auf. Außerdem findet dort regelmäßig Open Air Sommerkinos statt – was ein guter Start für einen romantischen Abend sein könnte.

Adresse: Klosterhof 1, 75365 Calw

Website: klosterhirsau.de oder rathaus.calw.de/Kloster-Hirsau

Öffentliche Führungen: Mitte Juni bis Oktober: jeden Samstag ab 14.30 Uhr und jeden Sonn- und Feiertag ab 11 Uhr. Die Führung dauert circa eineinhalb Stunden. Treffpunkt ist der Untere Torbogen in der Wildbader Straße. Eine Führung kostet für Erwachsene sechs Euro, ermäßigt vier Euro. Anmelden kann man sich bei der Tourismusinformation Calw oder bei Reservix.

Öffnungszeiten des Klostermuseums: April bis Oktober von Dienstag bis Freitag 13 bis 16 Uhr und Samstag und Sonntag von 12 bis 17 Uhr

Eintrittspreise für das Klostermuseum: Erwachsene: 2,50 Euro, Kinder und Jugendliche (bis 18 Jahre): 1,50 Euro

Gemeinsam die Burg Hohennagold erklimmen

Gemeinsam Herausforderungen zu meistern, tut den meisten Beziehungen gut. Vom schönen Stadtpark Kleb zur Burgruine Hohennagold geht es ganz schön steil nach oben durch den Wald. Oben angekommen hat man einen herrlichen Blick über die Stadt mit ihrer schönen Kathedralkirche, den Schwarzwald, das Heckengäu und bei gutem Wetter sogar bis zur Schwäbischen Alb. Ein erfrischendes Bier auf den Mauern der Ruine sorgen für die richtige Stimmung für eine gute gemeinsame Zeit. Das muss man (meistens) gar nicht selbst mitbringen, weil der "DIGELPavillion" an Wochenenden und Feiertagen im Sommer bewirtschaftet wird.

Website: nagold.de/Burgruine

Die Weisheit lieben – der Sophi Park in Bad Liebenzell

"Liebe kennt keine Belohnung. Liebe ist um der Liebe willen da." Diese Weisheit von Konfuzius beschreibt das Wesen der Liebe. Im Sophi Park geht es um die Liebe zur Weisheit. Er führt durch die wichtigsten philosophischen Weisheiten der vergangenen 2500 Jahre. Von der Antike über das Mittelalter, Denker der Region, die Aufklärung bis hin zur Moderne haben Menschen großartige Gedanken auf den Punkt gebracht. Hier hat man es sich zum Ziel genommen, diese anschaulich zu vermitteln. Wer weiß – vielleicht regt das gemeinsame Bedenken von Lebensweisheiten auch an, über das gemeinsame Leben neu nachzudenken und die Liebe wachsen zu lassen? Einen Versuch wäre es auf jeden Fall wert.

Adresse: Helenenbad, 75378 Bad Liebenzell (befindet sich im Kurpark Bad Liebenzell)

Website: sophipark.de/

Das Blütenmeer der Krokusblüte Zavelstein

Auf den Genießerpfaden um Zavelstein wird man Anfang März von einer großen Blütenpracht überrascht. Tausende und in der Spitze sogar mehr als eine Million Krokusse blühen hier in ihrem schönen Lila. Normalerweise kommt dieser wilde Krokus eher im Mittelmeerraum vor. Nördlich der Alpen ist er eine Ausnahme. Anfang März ist ein Spaziergang hier im Naturschutzgebiet "Zavelsteiner Krokuswiesen" herum ein echtes Erlebnis. Die große Krokustour ist zehn Kilometer lang und dauert etwas mehr als zweieinhalb Stunden. Und wer dann immer noch nicht genug hat, kann sich noch die schöne Burg Zavelstein ansehen und dort ein paar schöne Augenblicke mit dem geliebten Prinzen oder der geliebten Prinzessin verbringen.

Adresse: Fronwaldstraße 48, 75385 Bad Teinach-Zavelstein (Wanderheim Zavelstein)

Website: teinachtal.de/de/unsere-heimat/krokusbluete/zavelsteiner-wildkrokusbluete

Eine romantische Wanderung im malerischen Monbachtal

Was ist besser, um sich auszutauschen und dem anderen von sich zu erzählen als eine ausgedehnte Wanderung? Das Monbachtal bietet dafür die perfekten Voraussetzungen. Der Wanderweg führt am Bach entlang über Steine und umgestürzte Bäume. Wenn man sich umschaut, könnte man meinen, man stünde mitten im Urwald: Alles ist mit saftigem Grün bedeckt. Besonders, wenn es im Sommer heiß ist bietet die Schlucht eine willkommene Abkühlung.

Adresse: Im Monbachtal, 75378 Bad Liebenzell

Website: tourismus-bad-liebenzell.de/aktivitaeten/ausflugsziele/monbachtal

Eine Wanderung durch die Wolfsschlucht und die Fuchsklinge bei Hirsau

Wer gerne zu zweit wandern geht, für den ist diese Wanderung ein Traum. Die Tour beginnt am Hirsauer Bahnhof, führt am Kloster vorbei (natürlich kann man auch einen Abstecher ins Klostermuseum machen) auf der linken Seite der Nagold Richtung Bad Liebenzell. Bei Ernstmühl überquert man die Nagold und macht sich auf zur Wolfsschlucht. Wenn man sich hier umschaut, kommt man aus dem Staunen nicht mehr heraus. Oben angekommen läuft man wieder Richtung Hirsau bis zur Fuchsklinge. Spätestens hier ist es Zeit für ein romantisches Picknick.

Adresse: Waldstraße Hirsau

Website: outdooractive.com/de/route/wanderung/schwarzwald/wolfsschlucht-und-fuchsklinge/3422334/