1 Die Bachelors Sebastian Klaus (links) und Dennis Gries haben sich angefreundet. Foto: RTL/Das große Finale

RTL kündigte eine große Veränderung des Formats „Der Bachelor“ an und schickte zwei Junggesellen auf die Suche nach ihren Traumfrauen. Doch die Mängel des Formats wurden dadurch eher verdoppelt.









Am Ende gab es doch ein Happy End für beide Bachelors. Wenn auch nicht unbedingt so, wie sich das Publikum und Sender vielleicht gewünscht hätten. Aus zwei Männern, die Rivalen sein sollten, waren letztlich Freunde geworden. Es fehlte nur noch, dass sie sich gegenseitig die letzten roten Rosen überreicht hätten. Die übergaben sie zum Staffelfinale am Mittwoch, 20. März, jedoch brav an die Damen ihres Herzens. Hier ging die vermutliche Hoffnung der Kuppelshow-Macher auf: dass bei zwei Bachelors es zumindest einer glücklich verliebt in die Wiedersehensshow mit Frauke Ludowig schaffen könnte. War die Änderung des Konzepts also ein voller Erfolg? Leider nein.