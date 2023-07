Die neue Bachelorette Jennifer Saro hat ihr Domizil in Thailand eingenommen und die 18 Kandidaten, die um ihre Gunst buhlen wollen, in Augenschein genommen. Die zehnte Bachelorette sagt von sich: „Ich werde keine Bachelorette, wie es die anderen waren.“ Damit spielt sie vermutlich darauf an, dass sie alleinerziehende Mutter eines einjährigen Kindes ist. Ihr Sohn ist in Thailand mit dabei und wird von einer Freundin betreut, während die 27-Jährige die Männer kennenlernen kann.

Die erste Folge der RTL-Datingshow läuft nach dem immer gleichen Schema ab. Ein Kandidat nach dem anderen fährt in der Limousine vor und stellt sich vor. Es folgen kleine Dialoge, die meist auch nach dem gleichen Schema ablaufen: „Wie heißt du, woher kommst du?“, wird geklärt und Komplimente werden verteilt: „Du siehst toll aus.“ wird variiert mit „Du hast eine tolle Ausstrahlung.“

Durch ein Motorrad oder einen Faszienball aus der Masse hervorstechen

Der ein oder andere Kandidat versucht dabei, aus der Masse hervorzustechen. So durchbricht der Koch Alex den Ablauf, indem er mit dem Motorrad statt mit der Limousine am roten Teppich vorfährt. „Ich hebe mich von den anderen ab wegen meiner Art und meinen Haaren“, hatte er bereits vorher erklärt. Und dass die Bachelorette glücklich sein könne, einen Mann wie ihn kennenzulernen. Für seinen besonderen Auftritt erwartet er auch Anerkennung: „Und, was sagst du?“

Andere Männer versuchen durch Geschenke und Aufmerksamkeiten in Jennys Gedächtnis zu bleiben. Da werden Weinflasche und Gläser ausgepackt, ein Faszienball verschenkt, ein Armband umgebunden und eine Kerze übergeben.

Der 27-jährige Oguzhan aus Hamburg beobachtet und kommentiert das Kennenlernen von Jenny mit den anderen Kandidaten lautstark. Außerdem gibt er in der Männerrunde seine Ansichten zum besten: „Normalerweise gibst du als Mann den Takt an. Aber sie ist mega selbstbewusst.“ Anschließend erzählt er, dass er Jenny bereits kennt – von einem Tinderdate vor sechs Jahren. Dass Jenny ihn offenbar nicht wiedererkannt hat, erklärt er sich so: „Ich habe ein Gedächtnis wie ein Wal.“ Ein anderer Kandidat korrigiert: „Ein Gedächtnis wie ein Elefant.“ Aber Oguzhan bleibt dabei: „Wie ein Wal.“

Jesaia aus Stuttgart erhält die erste Rose

Bei der anschließenden Nacht der Rosen versuchen alle Kandidaten, einen Moment mit der begehrten Junggesellin zu erhaschen. Dabei fällt besonders der 25-jährige Baro aus Köln unangenehm auf, der sich ständig dazwischen drängt. Als schließlich alle Kandidaten in der großen Runde zusammenkommen, erzählt Jenny ihnen, dass sie alleinerziehende Mutter ist. Die Reaktionen fallen unterschiedlich aus. Der 27-jährige Adrian, der zuvor noch Feuer und Flamme war, sagt: „Das war ein Schock. Ich weiß jetzt nicht, ob ich Stiefvater sein könnte.“ Auch Jesaia aus Stuttgart wird unsicher: „Man muss sich Gedanken machen, ob man damit leben kann.“ Der mit seinen 38 Jahren älteste Kandidat Julian freut sich dagegen, weil er Kinder gerne mag. Und Baro möchte wissen: „Nörgelt der in der Nacht viel oder schläft der in Ruhe?“

Jennys Bekanntmachung hält jedenfalls vorerst keinen der Männer davon ab, eine Rose von ihr entgegenzunehmen – und damit weiter um den Platz an ihrer Seite zu kämpfen. Jesaia aus Stuttgart, den Jenny „rein optisch auf jeden Fall interessant“ findet, bekommt von ihr die erste Rose überreicht. Leer gehen dagegen der 27-jährige Thomas aus Langenhagen und der 31-jährige Tim aus Düsseldorf aus.

RTL zeigt die zweite Folge von „Die Bachelorette“ am Mittwoch, 19. Juli, um 20.15 Uhr und bereits eine Woche zuvor auf RTL+.