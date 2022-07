Sharon Battiste trägt Glatze – und so kommt es an

11 Lukas küsste die Glatze der Bachelorette. Foto: : RTL

In Folge fünf der RTL-Datingshow zeigt sich die Bachelorette ohne Perücke. Ein Kandidat erfährt ihr Geheimnis vor allen anderen. Und was passiert sonst noch? Die Folge im Schnellcheck.















Link kopiert

Halbzeit bei der RTL-Bachelorette: Zehn Männer kämpften am Mittwochabend noch um Sharon Battiste, um am Ende die letzte Rose in der Datingshow zu bekommen. Zwei Männer haben diese Chance verpasst – wirklich überraschend dürfte die Entscheidung für die Zuschauer vor dem Fernseher nicht gewesen sein. Für die Rosenanwärter hatte die 30-Jährige dagegen durchaus eine Überraschung parat. Wie die ankam, wer gehen musste und welcher Kandidat besonders viel Sendezeit bekam, lesen Sie in unserem Schnellcheck.

Folge fünf der Datingshow startete eigentlich so normal wie immer: Es wurde gedatet und gelästert, manche waren eifersüchtig, andere gaben sich kumpelhaft, es wurde geküsst und umarmt, es wurden Komplimente verteilt, und zwar reichlich. Doch dann war da ein Moment, in dem den Männern im wahrsten Sinne des Wortes die Kinnlade runterfiel. Denn: Sharon Battiste hat eine Glatze, die sie in der fünften Nacht der Rosen den Männern zeigte.

Hintergrund ist, dass die Schauspielerin kreisrunden Haarausfall hat und sich deshalb vor geraumer Zeit für eine radikale Rasur entschied. Die Zuschauer wussten das, die Kandidaten nicht. Und wie reagierten sie? Überrascht, aber allesamt positiv. Das findet auch Sharon Battiste.

Die Glatzenfreunde

Kandidat Lukas hatte es bei seinem Einzeldate mit der Bachelorette vor allen anderen erfahren. Noch nie zuvor hatte sich die Junggesellin einem Mann so gezeigt. „Ich glaube, wir haben den gleichen Friseur“, sagte Battiste zur Begrüßung. Und Lukas? – Der stieg mit ein: „’ne Glatze und ’ne Glatze verstehen sich“, sagt er und lockert so die Situation.

Finden wir gut.

Der nervigste Kandidat

Es begann beim ersten Gruppendate und zog sich durch die ganze Folge: Kandidat Emanuell nervt! Der 29-Jährige erzählte den Zuschauern gleich zu Beginn, dass es ihm „bescheiden“ gehe, weil er das Gefühl habe, gar nicht richtig da zu sein. Dann beschwerte er sich bei der Bachelorette über fehlende Zeit, später schüttete er Tom sein Herz aus. Wieder in der Villa kaute er Lukas, in der Nacht der Rosen Steffen das Ohr ab.

Immer wieder schaltete RTL den trübsalblasenden Emanuell dazwischen – und das war ganz schön anstrengend.

Ein Abend mit Abfuhren

Und wie soll es anders sein? Auch in der Nacht der Rosen ließ Emanuell den Zuschauer vor dem Fernseher nicht mit seinen Gedanken in Ruhe. Warum? Weil er die Bachelorette nach einem Gespräch fragte und sie „Nein“ sagte. Das hatte aber Gründe: Alex hatte sich schon ein Gespräch reserviert, weil er zuvor wegen Jan eine Abfuhr kassiert hatte.

Umso skurriler war es, dass Emanuell der Bachelorette – als er endlich sein Einzelgespräch hatte – sagte, dass er gerade „glücklich“ sei. Wie bitte? Funktioniert hat’s jedenfalls. Battiste sei von seinem „Kampfgeist“ begeistert, sagte sie und belohnte ihn mit der ersten Rose des abends.

Wer musste gehen?

Wenig überraschend ging die Bachelorette-Reise für Hannes und Stas nicht weiter. Dominik hat sich vielleicht mit seiner Initiative in der Nacht der Rosen noch mal gerettet, aber auch für ihn könnte es in der nächsten Folge knapp werden. Dass Umut die letzte Rose des Abends bekommen hat, dürfte dem einen oder anderen Kandidaten sauer aufgestoßen haben.

Unser Favoriten-Tipp

Lukas hat bei der Junggesellin mit seiner Reaktion auf ihre Glatze einen guten Eindruck hinterlassen. Auch Jan wird – obwohl er in Folge fünf eher in den Hintergrund gerückt war – weit kommen. Wenn Emanuell weiter macht, wie er in der Nacht der Rosen angefangen hat, hat er ebenfalls Chancen auf einen Sieg. Steffen und die Bachelorette sind sich zwar ebenfalls näher gekommen, an die anderen drei Kandidaten wird er mutmaßlich aber nicht mehr ran kommen.

Die Vorschau zeigt: In der sechsten Folge gibt es Streit in der Männer-Villa und bei Sharon Battiste fließen Tränen. Warum, sehen Sie am nächsten Mittwoch bei RTL (20. Juli, 20.15 Uhr/ RTL) – oder Sie lesen es in unseren Schnellcheck.