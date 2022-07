13 Sharon Battiste musste wieder zwei Männer nach Hause schicken. Foto: RTL/Folge 6

Folge sechs der diesjährigen Bachelorette-Staffel beim Privatsender RTL hat es in sich: Nicht nur Sharon Battiste vergießt Tränen, auch ein Kandidat kann seine Emotionen nicht zurückhalten. Ein Streit zwischen den Männern eskaliert –Emanuell, Umut und Lukas geraten heftig aneinander. Und eine Szene mit der Bachelorette und zwei Kandidaten erinnert treue Zuschauer der Datingshow derart an vergangene Finale, dass es durchaus sein könnten, dass Battiste ihre letzte Wahl zwischen diesen beiden Männern trifft.

Wie schon in der vergangenen Woche ist dagegen lange vor der Nacht der Rosen absehbar, wer die Sendung verlassen muss. Wer das war, warum es zum Streit kam und welche Kandidaten jetzt schon als Finalisten gelten, lesen Sie in unserem Schnellcheck.

Das Bewerbungsgespräch

Für Dominik läuft es mal wieder nicht gut: Als der 28 Jahre alte Einzelhandelskaufmann mit der Bachelorette und Steffen bei einem Gruppendate in einem Kajak sitzt, lässt er einen Spruch los, der Battiste so gar nicht gefällt: „Superstar“, ruft er in Richtung eines vorbeifahrenden, voll besetzten Bootes und meint damit Sharon Battiste, die bereits vor ihrer Teilnahme bei der RTL-Datingshow aus der Daily-Soap „Köln 50667“ bekannt war.

Battiste findet das gar nicht lustig – und das sagt und zeigt sie Dominik auch. Der jedenfalls sucht in der Nacht der Rosen noch einmal das Gespräch – und begreift schnell, dass die Reise für ihn nicht weitergehen wird. Battiste nimmt Dominiks Entschuldigung zwar an, fühlt sich aber, als würde er mit ihr einen Fragebogen abarbeiten, der „Flow“ fehle. Dominik fast es gegenüber Tom später so zusammen: „Bei mir fühlt sie sich wie in einem Bewerbungsgespräch.“ Seine Tränen kann der Rosenanwärter in diesem Moment nicht zurückhalten.

Die beleidigte Leberwurst

So engagiert Dominik beim Kajak-Date um die Aufmerksamkeit der Bachelorette buhlt, so wenig bemüht sich Umut. Der 25-Jährige sitzt vorne in einem der beiden Kajaks – Battiste im anderen – und ist damit beschäftigt, sich vor Tieren zu fürchten, die irgendwo auftauchen könnten. Jedenfalls sagt er das.

Er fühlt sich nicht nur wie das fünfte Rad am Wagen, sondern ist es auch. Aber wen wundert’s? Als die Kandidaten die Plätze in den Kajaks tauschen, damit möglichst viele mal bei Battiste im Boot sitzen können, verzichtet er freiwillig und gibt sich lieber als die beleidigte Leberwurst. Der Sprecher aus dem Off bringt’s auf den Punkt: „Bei so viel Konkurrenz muss man auch ein bisschen Einsatz zeigen.“

Das schlechteste Kompliment

Gruppendate. Lukas, Emanuell, Jan, Steffen und Tom sitzen an einem Tisch. Die Bachelorette kommt dazu. Es regnet. Ob alles gut sei – trotz Regens, will sie wissen. Und einer: „Die Sonne ist ja gerade aufgegangen.“ RTL hinterlegt die Szene mit entsprechendem Ton, die Meute buht. Mehr ist nicht zu sagen.

Kindergarten in der Villa

Der letzte Abend in der Villa startet mit einer Poolparty und mündet in einen „Kindergeburtstag“. Denn: Zwischen drei Kandidaten eskaliert ein Streit. Wie kam es dazu? Nach seinem Einzelgespräch mit der Bachelorette will Emanuell Umut davon erzählen. Der spricht von Feuer, Körperkontakt – und berührt seinen „Bro“ dabei mit dem Schuh an der beigen Hose. Umut findet das gar nicht lustig und zeigt das auch. Und Emanuell kontert: „Jetzt kommt dein wahres Gesicht raus.“ Umut sei respektlos, der wiederum findet, Emanuell fühle sich immer gleich angegriffen.

Lukas versucht zu schlichten, wird dann aber selbst von Emanuell angefeindet. Als es Lukas zu viel wird und er geht, streicht er Emanuell über den Kopf – und das hätte er mal lieber lassen sollen. Emanuell schießt jetzt gegen ihn, Lukas reißt irgendwann der Geduldsfaden: „Lass mal weggehen von der Kamera“, sagt er. Umut, Tom und ein RTL-Mitarbeiter müssen zur Deeskalation dazwischen gehen.

Übrigens: Emanuell und Umut sind wenig später wieder beste „Buddys“ und die Bachelorette, die sich gerade umzieht, bekommt vom ganzen Kindergeburtstag nichts mit.

Das Finale?

Kurz vor Battistes Entscheidung in der sechsten Nacht kommt es zu einer skurrilen Situation. Die Bachelorette führt Einzelgespräche mit Lukas und Jan – und RTL schneidet die Szenen immer wieder ineinander, wie Bachelorette- und Bachelorfans das eigentlich vom Finale kennen.

„Was meintest du damit, als du gesagt hast, du hast dir Sorgen gemacht bezüglich unserer Entfernung?“, fragt Battiste an Jan gewandt. Die Zuschauer bekommen dann aber zunächst Lukas’ Antwort zu sehen, dann Jans. In einen Moment lobt die 30-Jährige Lukas’ „süße Brille“, im anderen spricht sie mit Jan über dessen blaue Augen. Hin, her, Lukas, Jan – RTL hat mit dem Schnitt nicht gespart. Küssen will Battiste auch beide, lässt es dann aber doch, und bricht nach diesen Gesprächen (wen wundert’s?) erst mal in Tränen aus.

Ob das Finale tatsächlich in dieser Besetzung stattfinden wird? – Gut möglich!

Wer musste gehen?

Lange vor der Nacht der Rosen ist absehbar, dass Dominik und Umut nicht weiterkommen. Die beiden treten nach Folge sechs die Heimreise an.

Unser Favoriten-Tipp

Emanuell ist zwar wieder im Rennen (oder in den Worten der Bachelorette: „Da kommt er noch mal um die Ecke und meint, das Feld von hinten aufrollen zu müssen.“), an Lukas und Jan wird er aber mit großer Wahrscheinlichkeit nicht mehr ran kommen.

Welche Kandidaten in der nächsten Folge gehen müssen und ob die Favoriten wirklich noch bleiben, sehen Sie am nächsten Mittwoch bei RTL (27. Juli, 20.15 Uhr/ RTL) – oder Sie lesen es in unseren Schnellcheck.