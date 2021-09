3 Keine Angst vor dem Pieks – dieser Hohenbergschüler zeigte der Nadel buchstäblich die kalte Schulter. Foto: Kistner

Schüler von insgesamt sieben Albstädter Schulen hatten am Mittwochnachmittag die Möglichkeit, sich gegen Corona impfen zu lassen. Mehr als 200 machten davon Gebrauch. Von Impfgegnern angekündigte Proteste waren harmlos.















Albstadt - Insgesamt vier zweiköpfige Impfteams – jeweils ein Arzt und eine medizinische Fachkraft – waren am Nachmittag an die Onstmettinger Schillerschule, ans Schulzentrum auf dem Tailfinger Lammerberg, ans Gymnasium Ebingen und in die Ebinger Festhalle gekommen. In Onstmettingen und am Gymnasium Ebingen ließen sich jeweils 35 Schüler impfen, auf dem Lammerberg waren es 65, die von der Realschule, dem Progymnasium und der Wilhelm-Hauff-Schule kamen, und in der Festhalle in Ebingen 80 – jeweils 40 von der Hohenbergschule und von der Schlossberg-Realschule.