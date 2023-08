Bereits zu Beginn seines Lebens hieß es, dass Johannes Heugel aus Wildberg nur zwei Jahre zu leben hat. Der Grund: Spinale Muskelatrophie. Heute studiert der Sulzer an der Universität in Stuttgart. Welche Hindernisse er im Leben überwinden musste und wie er dennoch mit einer so positiven Einstellung lebt, erzählt er im Gespräch mit unserer Redaktion.