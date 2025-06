Auch in diesem Jahr durfte Kaltbrunns Ortsvorsteher Stefan Maier wieder ein besonderes Geburtstagskind besuchen. Die vor 104 Jahren im Witticher Tal geborene Martha Armbruster aus Hinter-Wittichen konnte bei beachtlicher Gesundheit ihren doch recht außergewöhnlichen Ehrentag feiern.

In gemütlicher Kaffeerunde mit weiteren Gästen wurde ein wunderbarer gemeinsamer Nachmittag verbracht. Die unterhaltsamen Gesprächen und Anekdoten dauerten bis in den Abend hinein an.

Lesen Sie auch

Neben der persönlichen Gratulation erhielt die Jubilarin auch ein Geschenk, verbunden mit den besten Glückwünschen aus der Bevölkerung.

Mit ihren 104 Jahren gehört Martha Armbruster sicherlich zu den ältesten Einwohnern des Landkreises Rottweil, heißt es in einer Mitteilung. Leider könnten weder der Landkreis noch das statistische Landesamt Baden-Württemberg Auskunft darüber geben, wie viele Personen aktuell dieses gesegnete Alter erreicht haben.