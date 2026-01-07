Die 100 wertvollsten Firmen: Nvidia überholt Apple als teuerster Konzern - SAP fällt ab

Tech-Konzerne aus den USA dominieren die wertvollsten Börsenunternehmen der Welt. Aus Deutschland schaffen es nur wenige Firmen in die Top 100. Auch die Krise einer Schlüsselindustrie wirkt sich aus.
Frankfurt/Main - Der Boom um Künstliche Intelligenz beflügelt US-Techkonzerne und sorgt für eine Ablösung bei den wertvollsten Börsenunternehmen der Welt. Zum Ende des vergangenen Jahres lag der Chiphersteller Nvidia mit einem Börsenwert von gut 4,5 Billionen Dollar vor dem iPhone-Konzern und langjährigen Spitzenreiter Apple, der auf rund vier Billionen Dollar kam. Das zeigt eine Studie der Beratungsgesellschaft EY, die der Deutschen Presse-Agentur vorliegt.