Dickes Minus im Haushalt: Lahrs OB Markus Ibert kündigt weitere „schmerzhafte Einschnitte“ an

Das Defizit für 2026 ist geringer als befürchtet. Dennoch ist die finanzielle Lage der Stadt düster. Die bisherigen Schritte, so der Rathauschef, haben nicht ausgereicht.
Mit einem Defizit von 1,4 Millionen Euro plant die Stadt Lahr für das kommende Jahr. Kein Grund zum Jubeln – und doch wird es mutmaßlich für einige Jahre das beste Haushaltsergebnis der Stadt sein. Allein die Miene von OB Markus Ibert bei der Einbringung des Haushalts in den Gemeinderat am Montagabend verriet: Die Lage ist sehr ernst.