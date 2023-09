6 Der selbe Mann, aber ein anderes Leben: Markus Hirschle heute an der Wursttheke und früher am Büfett. Foto: Andreas Reiner, privat

Markus Hirschle aus Heroldstatt im Alb-Donau-Kreis hat vor ein paar Jahren noch 280 Kilo gewogen – er war am Ende, sein Leben fast vorbei. Dann trifft er eine Entscheidung, die alles verändert. Heute ist er ein neuer Mensch.











Fett, beschämt, schuldig – so hat sich Markus Hirschle, 41, fast sein ganzes Leben lang gefühlt. Als Kind, Teenager, Erwachsener: Immer wieder quält er sich mit Diäten, bewegt sich viel, stellt die Ernährung um. Und doch legt er zu. Am Ende wiegt der 1,90 Meter große Mann 280 Kilo, so viel wie vier Waschmaschinen. Er verachtet sich und seinen Körper. „Ich war jenseits von Gut und Böse, wollte nicht mehr leben.“