Heiß war es beim Poetry Slam im ausverkauften Kesselhaus. Nicht nur den Akteuren rann der Schweiß von der Stirn, auch die Zuhörer fächelten sich Luft zu.

Heiß waren auch manche Texte, mit denen die Dichter zum Wettstreit antraten. Dass Anna Lisa Azur, die das Publikum mit einem kurzen „Hi!“ begrüßte, mit ihrem lustvoll erotischen Text, der vor praller Weiblichkeit nur so strotzt, nicht ins Finale kam, war verwunderlich.

Ganz schön krass, diese Texte

„Gestatten, Orgasmus, der weibliche“ hieß ihr provokativer Eröffnungstext, der einen feministischen Schlafzimmer-Schlüssellochblick auf die weibliche Sexualität ermöglichte. Ganz schön krass und schwül, dieses mit viel Sex-Appeal von der Wuppertalerin vorgetragene „kleinste Theaterstück der Welt“.

Wie in aller Welt kommt man dazu, Gedichte zu schreiben und sich auf eine Bühne zu stellen? Dies fragt sich Azur in der zweiten Runde. In ihrem Gedicht erinnerte sie sich an süßes Apfelkompott an heißen Sommertagen – es ist das etwas andere Liebesgedicht für den (dementen) Opa.

„Schön knackige Texte“ kommentierte Moderator Ansgar Hufnagel. Er, der die vom Weiler Kulturamt veranstalteten Slams immer moderiert, ist Musiker und brachte wieder einige seiner Rap-Chansons über Alltagspoesie auf die Bühne, etwa den mit dem Refrain: „Irgendwas ist immer“. Oder „Chaos“, in dem es um das Chaos in der Welt und in einem selbst geht.

Pfiffige Ansagen und „Applausrakete“

Hufnagel, der wegen der Hitze auch mal sein Käppi lüftete, sagte seine Autoren sehr pfiffig an. Zwei Männer bestritten das Finale: Matti Linke und der Zweite im Ranking, Philipp Stroh, der auch mal einen Text rappt. Linke kam schon mal gleich mit der „Applausrakete“ als Erster auf der Bühne.

Der Slammer aus Hannover macht gute literarische Poetry-Texte, er legt Wert auf Form und Inhalt und weiß selber: Das ist der beste Text, den es gibt. „Ich vermisse dich“ hieß seine Einstiegsnummer über zwischenmenschliche Beziehungen.

Schauspieltalent und sprachliches „Feeling“

Ganz anders klingen die Texte des Zweitplatzierten Philipp Stroh, aus Offenburg angereist und wohl ein eifriger Clubgänger. Denn seine beiden Beiträge gehen um Club- (früher Disco-)Besuche, handelten von einer Nacht in der Karaoke-Bar und von einem Wochenend-Clubbesuch. Sie wurden schauspielerisch professionell vorgeführt, mit gutem Stimmklang und perfektem sprachlichen Feeling.

Nadja Spennemann tippt Gedichte in ihre Schreibmaschine vor dem Kesselhaus. Foto: Jürgen Scharf

Bei der Freiburgerin Nadja Spennemann, die es „wunderschön hier in Weil“ findet, musste man genau hinhören bei ihren Geschichten über Catcalling, Dopamin, das Nachdenken über die Handy-Manie und Smartphones, die einen richtig in Bann ziehen, sowie die Sucht, der Welt da draußen zu entfliehen.

Gedichte schreiben als Auftragsarbeit

„Klatscht nicht“, rief sie ins Publikum, „damit mein Text gewinnt. Ich bin nicht hier, um euch zu gefallen“. Sympathisch war, wie Spennemann in der Pause vor dem Kesselhaus saß, ihre selbst besprayte pinke Schreibmaschine auf den Knien, und Gedichte auf Anfrage tippte.

Und so kam es, wie es kommen musste, dass Matti Linke mit seinen sieben Versuchsanordnungen („Ich werde Poetry Slammer“) und seinen regenbogenartigen Gesprächen am Frankfurter Hauptbahnhof als Gewinner und Philipp Stroh mit seinen Gags über die Tücken der Zimmerpflanzen („Urban Jungle“) als Zweitplatzierter das Rennen machen.