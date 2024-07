Dichterschlacht mit sprachlichem Unfug: Jann Wattjes gewinnt Poetry Slam

1 Jann Wattjes, Sieger des Poetry Slams am Freitag im Schlachthof, erzählte von seltsamen Sitten in Ostfriesland. Foto: Baublies

Wortgefechte können sehr unterschiedlich sein. Beim Poetry Slam am Freitagabend im Schlachthof hat es neben eloquentem Nonsens oder authentischer Unbedarftheit einen Text in der Finalrunde gegeben, der sehr ernst gewesen ist.









Klarer Sieger war Jann Wattjes aus Esens, der eine etwas seltsame Bestattungsart in Ostfriesland zum Besten gegeben hat. Die Bewohner der laut Wikipedia sogenannten „Bärenstadt“ würden die 80. Geburtstage in der Regel im Sarg feiern. „Das Problem ist, dass dann in den Särgen Lebende liegen.“ Ein Pfarrer in seinem Text – wir hoffen, dass der Theologe in diesem Beitrag ausgedacht ist – würde der Gemeinde und dem Geburtstagskind, die im Vortrag den schönen Namen „Waltraud“ bekommen hat, mit der passenden Pietät „alles Gute“ wünschen.