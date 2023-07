Die Vorstellung, ein Sozialarbeiter ist mit zwölf Kindern im Wald auf Erkundung, mutiert beim Poetry-Slam – erwartungsgemäß – zum Horrortrip. Jan Cönig aus Frankfurt hat damit am Freitagabend im Foyer des Lahrer Stadtmuseums den Wettstreit der Worte knapp gewonnen.

Die Dichterschlacht, so lautet eine sinngemäße Übersetzung des Begriffs Poetry-Slam, war in zweifacher Hinsicht ungewöhnlich. Und das selbst für Lahrer Verhältnisse, wo der Slam längst zur Routine gehört. Die Delle im Hochsommer machte die Idee, den Museumsplatz für den Wettstreit zu nutzen, zunichte. Daher traten die Teilnehmer im Foyer auf. Zum anderen gab es – eigentlich ein No-Go beim Wettkampf der Worte – ein vorgegebenes Thema, das alle Poetry-Slammer in einem ersten Durchgang absolvieren mussten.

Grund ist die Sonderausstellung „Neuland. Ich, wir und die Digitalisierung“ im Museum. Damit begründete Marvin Suckut, der den Poetry-Slam in Lahr und in der Regel im Schlachthof seit Jahren moderiert, warum es in einem Durchgang ausschließlich um das Thema Digitalisierung gehen müsse. Diese erste Runde war außer Konkurrenz. Zur Hochform liefen Marion Sigl aus Stuttgart, Julia Steiner aus Zürich, Philipp Stroh aus Offenburg und Cönig auch erst mit ihren eigenen Texten auf.

Der Sieger beginnt mit erwartbaren Klischees

Wie es sich für eine Geschichte aus dem Wald gehört, begann der Sieger mit Harmonien und erwartbaren Klischees – gute Luft, Stille, Frieden, viele Tieren und der Naherholungsort. Dass eines der Kinder einen Baum mit einer Brennnessel verwechselte, dürfte sich da noch verschmerzen lassen, auch ein toter Vogel kommt im Wald vor. Kritisch wurde es, als eine der „Gören“ eine App auf dem Handy zurate zog und den Erzieher belehrte, dass es sich bei einem Fund um Kiefernzapfen handele.

Das Publikum kürt den Sieger per Applaus

Ein anderes Kind konnte damit nichts anfangen, wusste aber, was ein Kieferorthopäde ist. Hier begann der Übergang von Chaos zu Horror. Aus absurden Kombinationen dieser Art hat Cönig mit wechselnden Stimmen – dem Gekreisch der Kinder und der steigenden Panik des Erziehers – den Waldspaziergang umschrieben.

Suckut, der Erfahrung mit dem Abstimmungsverhalten bei Poetry-Slams hat – Gewinner ist, wer am meisten Dezibel beim Beifall erzeugt – war sich am Ende daher auch sicher, dass Cönig der Sieg gebühre. Dabei war das Ergebnis der zweiten Runde – gemessen am Applaus – tatsächlich knapp.

Am Ende ist die Entscheidung relativ knapp

Der Offenburger Stroh las „einen Brief an eine ganz besondere Person“ vor. Der Verlassene dachte darüber nach, dass die Verflossene im Nachhinein den Charme einer Chipstüte hätte: „Die Hälfte ist leer.“ Auch die Vergleiche der ehemals Geliebten mit „Socken unter dem Weihnachtsbaum“ oder „einem Elfmeter an der Latte“ sorgten für Heiterkeit. Am Ende dürfte es die Gelassenheit gewesen sein, mit der Cönig den Sozialarbeiter untergehen ließ. Stroh geriet wohl einen Tick zu sehr in Rage. Die Texte von Sigl und Steiner waren eher nachdenklich: Die Kracher der zwei Herren fehlten bei den Damen. Auch das machte am Ende das Quäntchen Beifall mehr aus, das den Sieger kürte.