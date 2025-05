Diasporahaus informiert: „Revival“ für das „Lädle“ in Bietenhausen – das ist geplant

1 Das „Lädle“ in Bietenhausen ist seit Dezember geschlossen, nun soll der sozialräumliche Aspekt der Einrichtung wieder aufleben. Foto: Benjamin Roth Das „Lädle“ in Bietenhausen steht vor der Wiederbelebung. Nicht als Nahversorger, dafür als Sozialraum, der die Dorfgemeinschaft fördern soll. Ein Überblick.







Erst rund fünf Monate ist es her, als kurz vor den Weihnachtsfeiertagen 2024 das „Lädle“ in Bietenhausen mit einem Abschiedsumtrunk in seiner damaligen Form geschlossen wurde. „Das Lädle hat sehr viel gebracht – auch als Sozialprojekt“, erklärt damals Christine Fetscher, die sich um den kleinen Laden in der Bußstraße kümmerte. Denn: Gerade Praktikanten und Auszubildende hätten beim Mithelfen viel Praxiserfahrung gesammelt.