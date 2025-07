Das Kinder- und Familienfest des Diasporahauses findet am Sonntag, 6. Juli, rund um die Einrichtung statt. Das ist geboten.

Das Motto lautet: „Spiel, Spaß, Genuss“. Darüber hinaus feiert die Einrichtung ihr 130-jähriges Bestehen. Das ist geboten:

Um 10 Uhr beginnt das Fest mit einem Familiengottesdienst, an dem sich die Kirchengemeinde Haigerloch mit Pfarrerin Gudrun Ehman sowie die Schule (SBBZ) beteiligt. Der Gottesdienst orientiert sich am Jahresmotto „Stabilität und Verantwortung – 130 Jahre Diasporahaus“. Der Gottesdienst wird musikalisch von der Lehrer- und Schulband sowie dem Posaunenchor aus Rangendingen begleitet.

Im Anschluss an den Gottesdienst trägt ein betreuter Jugendlicher aus dem Diasporahaus einen selbst geschriebener Rap-Song über seine Zeit im Diasporahaus vor und es werden die Preise 1 bis 3 für die Gewinner des Malwettbewerbs ausgegeben.

Radfahrer erhalten ein Erfrischungsgetränk

Nach dem Gottesdienst gegen 11.15 Uhr wird mit dem legendären Start der Luftballons das Fest offiziell eröffnet. An den Luftballonen ist die Postkarte mit dem aufgedruckten Gewinnerbild des Malwettbewerbs angebracht.

Ein weiteres Motto des Fests ist: „Dein Rad ist gefragt!“ Alle, die mit dem Rad anreisen, werden mit einem vitaminreichen Erfrischungsgetränk beim Stand der Salatbar belohnt und können direkt auf einem reservierten Platz beim Fest parken.

Für die Knirpse steht eine Hüpfburg bereit

An einer Spielstraße auf dem Gelände in Bietenhausen können Kinder, Jugendliche und Familien an über 30 Stationen bis 17 Uhr ein kunterbuntes Mitmachprogramm mit klettern, basteln und vielem mehr erleben. Außerdem gibt es eine Hüpfburg.

Selbstverständlich werden unsere Gäste mit verschiedenen Speisenangeboten kulinarisch verwöhnt. Die Wohngruppen Ebingen und Meßstetten bieten im Café selbst gebackene Kuchen und Kaffee an.