„Unsere gemeinsamen sechs Jahrzehnte waren sehr gut, und genauso gut verstehen wir uns“, sagen Karlheinz und Marlies Boehm voller Zufriedenheit und Dankbarkeit.

Karlheinz Boehm, am 10. Mai 1943 in Ostpreußen geboren, kam 1949 mit seiner Familie nach Onstmettingen, wo er mit fünf Geschwistern aufwuchs. Er absolvierte eine Mechanikerlehre bei der Firma Dionys Hofmann und arbeitete dort einige Jahre, ehe er zu Gebrüder Frei wechselte, wo er bis zur Rente tätig war. Marlies Schulz erblickte am 15. August 1941 in Recklinghausen als jüngste von drei Schwestern das Licht der Welt. Im Februar 1960 besuchte die gelernte Steuerfachgehilfin eine Onstmettinger Mandantin ihrer Kanzlei für ein Wochenende. „Denn ich hatte von ihr gehört, dass es hier beruflich besser sei“, erinnert sich Marlies Boehm. Schon am ersten Tag kam Karlheinz Boehm zu seinem Freund in der Familie, die den Gast aus Recklinghausen beherbergte: „Es hat bei mir vom ersten Augenblick an gefunkt“, sagt er. So lud Böhm die junge Frau gleich abends zum Fasching in die Festhalle ein. Im Anschluss hätten sie sich dann geschrieben.

Nicht nur finanziell war Onstmettingen besser

Marlies Schulz kam dann für vier Wochen zu Steuerberater Ammann nach Tailfingen, wo sie deutlich mehr verdiente als daheim. Da sie ein strenges Elternhaus hatte, bestanden ihre Eltern darauf, ihren Freund kennenzulernen, und so ging Boehm 1960 für ein halbes Jahr nach Recklinghausen, wo er gleich Arbeit fand und die späteren Schwiegereltern überzeugen konnte. Im selben Jahr kam er mit seiner Braut nach Onstmettingen, wo sie am 9. September 1963 heirateten.

Kegel-Vizemeister im Land

1964 wurde ihr Sohn Thorsten, 1966 Sohn Erik geboren. Marlies Boehm arbeitete bis zur Rente in der Textilindustrie, war zudem über 30 Jahre Pfarramtssekretärin in der katholischen Kirchengemeinde St. Maria und viele Jahre Kassiererin beim Obst- und Gartenbauverein. Viele Jahre lang waren sie und ihr Mann aktive Sportkegler, Karlheinz Boehm, der auch Mitglied beim Fußballclub ist, in den 1980er-Jahren sogar Württembergischer Kegel-Vizemeister. Mehr als drei Jahrzehnte verbrachten die passionierten Wanderer ihren Urlaub in Südtirol. Die Diamantene Hochzeit aber feiern sie im Familienkreis, zu dem inzwischen drei Enkel gehören – auch mit einem Gottesdienst.