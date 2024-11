Diamanthochzeit in Margrethausen

1 Rosa und Karl Leibold feiern am Mittwoch in Margrethausen 60 Jahre Eheglück. Foto: Horst Schweizer

Karl und Rosa Leibold feiern am Mittwoch, 6. November, ihre Diamantene Hochzeit.









Sportlich aktiv, reisefreudig und bis heute ausgestattet mit einem großen Interesse am Gemeinde- und Vereinsleben in Margrethausen: so kennt man Karl und Rosa Leibold. „Wir können noch viel miteinander unternehmen“, erzählen Karl und Rosa Leibold dankbar.