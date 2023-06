Feste soll man feiern, wie sie fallen - diesen Spruch haben Dieter und Irene Kübler immer beherzigt. Ein besonderes Fest steht am 21. Juni an: Die Eheleute feiern ihren 60. Hochzeitstag.

„Was ist das für ein Jubiläum? Diamantene Hochzeit? Wir hatten doch neulich erst Goldene“, gibt sich Irene Kübler erstaunt. Und wie auch schon beim Hochzeitstag vor zehn Jahren entbrennt im Anschluss eine Diskussion darüber, wo man sich vor über 60 Jahren kennen gelernt habe: Im Balinger Rock’n’Roll-Club? Oder doch im „Weinhaus Landerer“ in Zillhausen? In letzterem zumindest wurde das große Hochzeitsfest am 21. Juni 1963 gefeiert.

Zweieinhalb Jahre zuvor hatten sich Irene, damals hieß sie noch Klimke, und Dieter Kübler erstmals getroffen. Die 15-jährige machte damals eine Ausbildung zur kaufmännischen Angestellten beim Balinger Modehaus Ruof, der drei Jahre ältere Dieter war noch Schüler am Ebinger Gymnasium. Parallel spielte er in einer damals aufstrebenden Tanzkapelle, die als die „Teddy Boys“ große Bekanntheit erlangen sollte.

Wo die „Teddy Boys“ auftraten, da war auch sie

Das Paar lernte sich bei einem von Dieters Auftritten kennen und lieben. „Sie war bildhübsch“, erinnert er sich. Und sie resümiert: „Langhaarig war er damals und trug immer Anzug - mein Vater nannte ihn Beethoven.“ Irene folgte ihrem Dieter fortan zu seinen Auftritten, die neben dem „Landerer“ unter anderem auch im „Goldenen Sternen“ bei Bisingen stattfanden oder in der „Oase“ in Balingen.

Im Juni 1963 wurde geheiratet - zuerst in der Ebinger Kapellkirche, anschließend wurde im „Landerer“ in Zillhausen gefeiert. Einige Monate später kam Sohn Gunnar zur Welt und das Paar bezog die erste eigene Wohnung in Ebingen.

Nach seiner Ausbildung bei einem Textilvertrieb stieg Dieter Kübler in die Rollladen- und Sonnenschutzbranche ein. 1970 gründete er mit einem Partner in Ebingen die Firma Kübler und Christian. „Unser Wohnzimmer war das Büro“, erinnert sich Irene Kübler, die später selbst die Jalousienabteilung des Unternehmens übernahm. 1972 zog man in größere Betriebsräume in Weilstetten. Jahre später wurde Tochter Stefanie geboren, dann das Eigenheim in Weilstetten bezogen.

Am liebsten reisen sie nach Jesolo und Mallorca

1992 stieg Sohn Gunnar als weiterer Geschäftsführer bei der Kübler GmbH ein, die sich seither im Gewerbegebiet Ziegelwasen befindet. Er schenkte den stolzen Großeltern drei Enkelsöhne - Micha, Tim und Nico. Als Jüngster im Bunde kam 2014 Enkel Bruno von Tochter Stefanie hinzu.

Die Familie ist Stolz und Freude des Paares, oft kommen Kinder und Enkelkinder im großen Garten zusammen. Daneben gehen die Küblers gerne auf Reisen, allen voran nach Jesolo, Mallorca oder ins Silbertal nach Österreich.

Viele Feste wurden in den vergangenen Jahrzehnten im Kübler’schen Partykeller gefeiert, bei denen zu später Stunde oft zu den Instrumenten gegriffen und getanzt wurde. So auch jetzt, wenn Familie und Freunde auf den Jahrestag anstoßen. Und ja, es heißt tatsächlich Diamantene Hochzeit - und zwar deshalb, weil 60 Jahre Ehe so unzerbrechlich und wertvoll sind. „Genau wie wir“, findet das Paar.