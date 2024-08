Diamantene Hochzeit in Sulz: Sie kennen das Geheimnis einer guten Ehe

1 Rosemarie und Otto Köhler feiern das seltene Fest der diamantenen Hochzeit Foto: Rennig

Was ist das „Rezept“ für eine 60 Jahre anhaltende gute Ehe? Da sind sich Rosemarie und Otto Köhler einig: Nie im Streit den Tag beschließen, sondern bei allen möglichen Missverständnissen bald die Versöhnung suchen und zu Kompromissen bereit sein.









Am Mittwoch kann das Paar die eher seltene diamantene Hochzeit begehen. Rosemarie Schäberle, 1938 als einziges Kind eines Flaschners in Öschelbronn im Gäu geboren, absolvierte die Handelsschule und war dann als rechte Hand im Büro ihres Vaters tätig, der durch eine Verletzung erst einige Jahre nach dem Krieg seinen Beruf wieder aufnehmen konnte. Gerne gesungen hatte die junge Frau von Kindesbeinen an, so trat sie noch als Mädchen in den Öschelbronner Kirchenchor ein und wirkte nach ihrer Hochzeit sowohl im Liederkranz Sulz als auch im dortigen Kirchenchor lange mit.