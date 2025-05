Jährlich besuchen sie ihren Lieblingsort, den Rosen-Neuheitengarten in Baden-Baden. Die Freude am Leben verbindet das Jubelpaar, das gern gesellig unterwegs ist.

60 Ehejahre symbolisieren für Bernd und Romana Hemminger Beständigkeit und Stärke einer langjährigen Partnerschaft. Ihr Ehejubiläum feiern sie am kommenden Sonntag und im Herbst führt sie die Hochzeit-Jubiläums-Reise in die Toskana.

„Uns gibt es nur im Doppelpack“, lautet ihr Lebensmotto. „Wir machen gern alles gemeinsam.“ Sie leben familiären Zusammenhalt. „Bei uns steht die Familie immer an erster Stelle“, betonen der 81-jährige gebürtige Esslinger und seine aus Lützenhardt stammende 78-jährige Frau.

In der Neckarstadt Esslingen kennengelernt

Kennengelernt hat sich das Jubelpaar in Esslingen. In der Neckarstadt gaben sie sich am 14. Mai 1965 das Ja-Wort. Ihr Einfamilienhaus in Salzstetten bezogen sie 1978. Beschenkt wurden sie mit drei Kindern: Ralf (1966), Dunningen/Kreis Rottweil, Jens (1971), Salzstetten, und Martin (1977), Salzstetten. Einen hohen Stellenwert haben bei ihnen die sechs Enkelkinder Stefanie, Matthias, Caroline, Jan, Annika und Irina sowie Urenkelin Mia.

Der gelernte Maschinenschlosser Bernd Hemminger arbeitete etliche Jahre bei Frank-plastic, Salzstetten und bei Lauffer in Horb-Mühlen sowie 17 Jahre bei Dingler-Baumaschinen, Haiterbach, (1972-1989), als Kundendienst-Monteur für Baukrane. Im Jahr 1989 machte er sich selbstständig mit dem Kranservice Hemminger (KSH), Salzstetten, mit dem Auf- und Abbau sowie der Wartung von Baukranen und dem Verleih von Mietkranen.

1995 ist Sohn Jens in das Geschäft eingestiegen, das er dann 2006 übernommen hat. Viele Jahre spielte er aktiv Tischtennis bei den Sportfreunden Salzstetten. Sport, Natur und Fotografieren zählen zu seinen Steckenpferden. Zu seinem 40. Geburtstag hob er mit dem Heißluftballon ab und anlässlich seines 80. Geburtstages mit dem Zeppelin Luftschiff.

Sie kommt aus einer musikalischen Familie

Romana Hemminger, geborene Denner, stammt aus einer musikalischen Familie aus Lützenhardt. Zur Freude des Jubelpaares spielen ihre Kinder und fast alle Enkelkinder ein Instrument. Als junges Mädchen kam Romana in den Haushalt des Wurst- und Fleischwaren-Fabrikanten Rehm nach Esslingen. Als Verkäuferin war sie bei Nanz in Esslingen beschäftigt, wo sie ihren Mann kennenlernte, und in Horb bei Obst- und Lebensmittel Walter. Als sie in Salzstetten wohnte, fand sie eine Anstellung im Ort beim Lebensmittelmarkt Gerstenlauer, bei der Unternehmensgruppe Fischer und bei der Schwarzwaldkonditorei Brünz.

Sie betreibt Wassergymnastik und ist seit 40 Jahren bei den Salzstetter Turnerfrauen aktiv. Sie ist froh, dass ihre frühere Schulfreundin Cäcilia Hug, geborene Saier, aus Grünmettstetten auch in Salzstetten wohnt. Gute Freundschaften pflegten die Hemmingers über 22 Jahre hinweg in Stollhofen/Rheinmünster, wo sie im Freizeitcenter Oberrhein ihren Wohnwagen stehen hatten und öfters im nahen Baden-Baden unterwegs waren. „Wir sind gern auf Reisen, früher auf Flusskreuzfahrten, heute auf Busreisen.“