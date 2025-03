Diamantene Hochzeit in Oberndorf

1 Elfriede und Hermann Stoll vor ihrem blühenden Steilhang-Garten Foto: Anna-Sophie Zepf

Elfriede und Hermann Stoll haben Diamantene Hochzeit gefeiert. 60 Jahre Ehe sind eine lange Zeit. Uns verraten sie ihr Geheimnis für eine erfolgreiche Beziehung.









Link kopiert



„Bis dass der Tod uns scheidet“, trifft längst nicht mehr auf jede Ehe in Deutschland zu. Die Anzahl der Scheidungen ist zwar in den vergangenen Jahren kontinuierlich zurückgegangen. Dennoch sind 2023 laut des Statistischen Bundesamts noch immer 15 761 Ehen in Baden-Württemberg geschieden worden.