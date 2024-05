Diamantene Hochzeit in Geislingen

Friedlinde und Erwin Hauser feiern Diamantene Hochzeit. Vor 60 Jahren haben sie sich auf dem Palmbühl das Ja-Wort gegeben.









Das seltene Fest der Diamantenen Hochzeit feiern Friedlinde und Erwin Hauser am heutigen Donnerstag. Vor 60 Jahren haben sie sich auf dem Schömberger Palmbühl das Ja-Wort gegeben. Kennengelernt haben sie sich in jungen Jahren beim Tanz in Geislingen.