Diamantene Hochzeit in Ebingen

1 Georgia und Walter Lorenz feiern 60 Jahre Eheglück – und würden einander wieder heiraten, betonen sie. Foto: Horst Schweizer

Walter und Georgia Lorenz aus Ebingen feiern am Donnerstag ihre Diamantene Hochzeit.









Kennengelernt haben sich Walter und Georgia Lorenz 1960 bei einem der Jugendtreffen, welche die pommersche Landsmannschaft seinerzeit in der Ebinger Bahnhofsgaststätte zu veranstalten pflegte. Von ungefähr kam das nicht: Walter Lorenz stammt aus Vorpommern; er wurde am 26. Mai 1938 in Sassnitz auf Rügen geboren, wuchs dort mit drei Brüdern auf und war zwölf, als seine Familie auf dem Seeweg nach Schweden flüchtete.