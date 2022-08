1 Friedrich Heinrich und Antje Edith Gertrud Seewald feiern am Mittwoch ihre Goldene Hochzeit. Foto: Schweizer

Friedrich Heinrich und Antje Edith Gertrud Seewald sind seit 60 Jahren verheiratet. Ihre Vorliebe gehörte dem Campen und dem Sport.















Albstadt-Ebingen - 60 Jahre lang haben Antje Edith Gertrud und Friedrich Heinrich Seewald alle Höhen und Tiefen miteinander durchgemacht. Am Mittwoch feiern sie ihre Diamantene Hochzeit. "Für mich war das Wichtigste, das wir immer zueinander gehalten haben", findet die Ehefrau.

Antje Edith Gertrud Krüger wurde am 6. Januar 1944 im pommerschen Stettin geboren. Als sie zwei Jahre alt war, flüchtete die Familie mit ihren vier Kindern nach Schleswig-Holstein; 1953 siedelte sie nach Ebingen um. Nach der Haushaltungsschule arbeitete die Jubelbraut bei Rehfuß & Stocker, Anfang der 1970er-Jahre wechselte sie zur Verkaufsstelle einer Zeitung.

Friedrich Heinrich Seewald, Jahrgang 1939, wuchs in Konstanz auf, wo er nach der Schule eine Lehre zum Textilkaufmann bei der Firma Herosé machte. Zur Bundeswehr ging er sechs Jahre lang in Sigmaringen und in Stetten a.k.M. Kennengelernt hat sich das Paar im Februar 1961, als der Freund einer Freundin Seewald zu einem Besuch mitbrachte. Es hat wohl gleich gefunkt. Die Hochzeit folgte am 17. August 1962.

Zur Hochzeitsreise ging’s an den Bodensee

Auf Hochzeitsreise ging es mit einem geliehenen Zelt an den Bodensee. "Uns hat das gut gefallen, und es war der Anfang von 53 Jahren Dauercamping in Immenstaad", sagt Friedrich Seewald. Ebenso gerne wie den See mag das Ehepaar die Berge. Ein Vierteljahrhundert gingen sie jährlich zur Hirzer Hütte auf 2000 Metern Höhe in Südtirol. In den 1970er-Jahren entdeckten sie das gemeinsame Hobby Sportkegeln, spielten erfolgreich in der Landesliga und fuhren einige Pokale und Medaillen heim. Beide übten auch im Bezirk ein Funktionärsamt als Sportwartin und Kassierer aus.

Hobby Sportkegeln

In die Kegel-Fußstapfen trat ihr 1963 geborene Sohn Michael, wurde sogar Deutscher Meister. Nach rund 20 Kegel-Jahren wechselten seine Eltern aber dann die Bälle und spielten Minigolf.

Oft nahmen sie an den einst hoch im Kurs stehenden Volkmärschen im süddeutschen Raum teil. 1976 zog das Ehepaar in ein Eigenheim. Mittlerweile gehören drei Enkel und ein Urenkel zur Familie. Obwohl beide gesundheitlich angeschlagen sind, machen sie das Beste daraus und bekommen entsprechende Unterstützung.