1 Bei den Cresbacher Diamant-Hochzeiterin Sieglinde und Hans Ziefle fühlt sich die vierjährige Hündin „Myleen“ pudelwohl. Foto: Walter Maier

Hans und Sieglinde Ziefle aus Cresbach feiern das Fest ihrer Diamantenen Hochzeit.









Ihr 60-jähriges Ehejubiläum begehen sie am kommenden Sonntag um 10 Uhr mit einem Dankgottesdienst in der Marienkirche in Cresbach und einer Feier in einem Restaurant. Getraut wurde das Paar am 17. Juli 1964 in der evangelischen Kirche am gleichen Ort. Am Hochzeitsfest im Cresbacher Traube-Saal konnte seinerzeit noch die Öffentlichkeit teilnehmen.