Sie kennen sich seit ihrer frühen Kindheit, sind im selben Dorf in der Türkei aufgewachsen. Hamza Altan wurde am 22. Mai 1945 in Cayiralan in Zentralanatolien geboren, wuchs zusammen mit mehreren Schwestern auf und arbeitete nach seiner Schulzeit erst in der Landwirtschaft und später als Krankenpfleger – sein Tagesverdienst betrug fünf türkische Lira; das reichte gerade, um die Familie satt zu machen.