Diamantene Hochzeit in Aasen: Seit sechs Jahrzehnten gemeinsam durchs Leben

1 Das Ehepaar Elisabeth und Wilfried Winkelmann-Klingsporn feiert in Aasen seine Diamantene Hochzeit. Foto: Anita Reichart

Elisabeth Winkelmann-Klingsporn und Wilfried Winkelmann feiern das seltene Fest der diamantenen Hochzeit.









Link kopiert



Sechs Jahrzehnte gehen Wilfried Winkelmann und Elisabeth Winkelmann-Klingsporn mittlerweile gemeinsam durchs Leben. „Wir sind dankbar, dass wir unsere diamantene Hochzeit heute hier in der Christuskirche feiern können. Und dies vor allem noch in recht gutem gesundheitlichen Zustand“, sagen sie. So ist es nur verständlich, dass sie sich wünschen, dass dies noch lange so bleibt und „wir noch lange selbstständig bleiben können“.